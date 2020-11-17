Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter hayatı ve biyografisi! Yıldız Kenter kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde tekrar hatırlandı.Tiyatro oyunları ile hafızalara kazınan Yıldız Kenter unutulmaz eserleri ile hatırlanırken hakkında detaylı konular da araştırldı. İşte Yıldız Kenter hakkında merak edilenler. Yıldız Kenter hayatı ve biyografisi. Yıldız Kenter kimdir?

Sanat dünyasının usta isimlerinden Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde merak konusu oldu. Duayen sanatçı hakkında hakkında detaylı araştırmalar yapılırken n Yıldız Kenter kimdir, Yıldız Kenter hayatı ve biyografisi gibi konuların merak edildi…

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ekim 1928

Nereli: İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 17 Kasım 2019, İstanbul

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi İngiliz asıllı Olga Cynthia[2] (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir), babası bir diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden - Neyzen Kerem Tufan - İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)

• Ben Anadolu : Güngör Dilmen - Kent Oyuncuları - 2007

• Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006

• Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları - 2005

• Oscar ve Pembeli Meleği : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 2004

• Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları - 2002

• Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları - 2001

• Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları - 2000

• Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1998

• Harold ve Maude : Colin Higgıns - Kent Oyuncuları - 1990

• Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

• Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1959

• Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

• Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

• Çöl Faresi : Ladislas Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

• Yağmurcu : N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

• Misafir (oyun) : Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

• Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

• Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

• Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

• Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

• Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954 - 1957

• Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

• Gelin : Emile Zola\Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

• Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Fatih : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Ramak Kaldı : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Elektra : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

• Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

• Miras : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

• Hile ve Sevgi : Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1950

• Yalancı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

• Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

• Peer Gynt : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

• Scapin'in Dolapları : Molière - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

• Antigone : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

• Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1948