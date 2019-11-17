YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
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YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAÜnlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

17.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:38
YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------Kenter'in fotoğrafları

 


Kaynak: DHA
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