Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı evli mi, kaç yaşında, nereli?
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Türk oyuncu ve şarkıcı Yıldız Asyalı hakkında merak edilenler gündem konusu haline geldi. Oyuncu ve şarkıcı yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı evli mi? Yıldız Asyalı kaç yaşında? Yıldız Asyalı nereli?
Oyunculuğu ve sesiyle Türkiye'de yer edinmiş Yıldız Asyalı hakkında araştırmalar yapılıyor. Merak konusu olan Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı evli mi? Yıldız Asyalı kaç yaşında? Yıldız Asyalı nereli? İşte detaylar…
26 Mayıs 1983 yılında doğan Yıldız Asyalı aslen İstanbulludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.
23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı var. 2017 yılında Emre Vatansever'den boşanan Yıldız Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.
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