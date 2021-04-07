Yıldırım, Zabıta Personelleri ile toplantı yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile bir araya gelerek, toplantı yaptı.

Yıldırım,pandemi sürecinde gerçekleştirilen özverili çalışmalar dolayısıyla zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Zabıta Şube Müdürü Selçuk Yıldız'ın katılımları ile Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda zabıta personelleri ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, il genelinde sürdürdüğü çalışmalar dolayısıyla personele teşekkür eden Yıldırım; "Manisa Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk dahilinde olan alanların kontrolü ve denetimi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda yapılan maske, mesafe ve hijyen kontrolleri, esnaflarımız karşısında haksız kazanç oluşturan seyyarla mücadele, işgaliye denetimlerini titizlikle gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Covid-19 ile mücadele ederken; sizlerin de sağlığı bizler için önemli. Tedbirleri elden bırakmadan, bundan sonraki süreçte yapacağınız çalışmalar için başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler