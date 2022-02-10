YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor

BURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak hizmet verecek tarihi yapıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım Belediyesi, 19'uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası'nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restorasyonun ardından 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak Bursa'ya hizmet verecek tarihi yapıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekanın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Yıldırım'ı 'değerler şehri' olarak tanımladıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osman Fevzi Efendi Köşkü'nün ilçenin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Osman Fevzi Efendi Köşkü'nü 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak ihya ederek Yıldırım'a kazandıracağız. Açacağımız Sosyal Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi Efendi'nin adını yaşatacağız hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir mekanı hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanat faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'ni 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.