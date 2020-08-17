Yıldırım'ın afet yönetim planı hazır Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan ve 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği Gölcük merkezli depremin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan ve 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği Gölcük merkezli depremin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye ve Bursa gibi deprem kuşağında yer alan bölgeler için deprem gerçeğini unutmak, göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Depremler hayatın bir gerçeği. Ülkemiz ve şehrimiz gibi deprem kuşağında yer alan bölgeler için bu gerçeği unutmak, göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Toplum olarak tarihimiz boyunca depremlerin acısını birçok defa yakından yaşadık. Ancak 21 yıl önce yaşadığımız ve binlerce insanımızı kaybettiğimiz Marmara Depremi, bu konuda alınacak önlemler ve hazırlıklar ile deprem sonrasında yapılacaklar noktasında bir milat oluşturdu. Biz, yerel yönetim olarak deprem ve depremselliğe yaklaşımımızı iki başlık altında değerlendiriyoruz" dedi.

"Dönüşüm tercih değil mecburiyet"

Plansız ve güvensiz yapıları, güvenli konutlara dönüştürmek için kentsel dönüşümü bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak değerlendirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "'Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğinden hareketle yapı stokumuzu güvenli hale getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Plansız ve güvensiz yapıları, güvenli konutlara dönüştürmek için kentsel dönüşümü bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu süreci sağlıklı yönetmek adına öncelikle ilçemizdeki imar ve mülkiyet sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Bu problem ortadan kalktığında kentsel dönüşüm kendiliğinden bir ivme kazanacaktır. Bu konuda diğer hassas olduğumuz konu ise kaçak, sağlıksız ve plansız yapılaşma. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren buna karşı yoğun bir mücadele başlattık ve bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğimizi belirttik. Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden 'tabut evler'in yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Afet yönetim planımız hazır"

Deprem öncesinde yapılan hazırlıklar ile birlikte bir diğer önemli konunun deprem sonrasında yaşanacak senaryolara hazırlıklı olmak olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi Afet Yönetim Merkezi'nde Yıldırım'ın dört farklı noktasında yerleştirdiğimiz deprem izleme ve ölçüm istasyonlarımızda, olabilecek zemin hareketlerinin dijital ortamda verisini elde ediyoruz. Depremle ilgili diğer bir önemli konu da deprem sonrası için yapılacak çalışmalar. Şu an yürürlükte olan ve kamu kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz bir 'Afet Yönetim Planı'mız var. Bu kapsamda olası afet sonrasında toplanma yerleri hazır. İnsanlarımızın bu konudaki bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak adına seminerler, bilgilendirme toplantıları ve tatbikatlar düzenliyoruz. Mahalle konaklarımızda deprem odaları oluşturuyoruz. Herhangi bir afet durumunda en hızlı ve doğru şekilde müdahale etmek için de ekiplerimizi sürekli eğitiyoruz. Sonuç olarak, depremler olacaktır bunu önleyemeyiz, ancak buna karşı gerekli önlemeleri almakla sorumluyuz ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu vesile ile 17 Ağustos Gölcük depremi başta olmak üzere tüm afetlerde kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA