Yıldırım düştü...Küçükbaş hayvanlar telef oldu
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
03.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:47
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Büyükorhan ilçesi Karalar mahallesinde hayvanlarını otlatan İrfan Sönmez'in sürüsüne yıldırım düştü.
Ağacın altında bekleyen sürünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 8 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA