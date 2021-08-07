Yıldırım Belediyesi sağanaktan zarar gören bölgelerde çalışma yürütüyor
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Yıldırım Belediyesi sağanaktan zarar gören bölgelerde çalışma yürütüyor

Yıldırım Belediyesi sağanaktan zarar gören bölgelerde çalışma yürütüyor
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın ilçesi Yıldırım'da yoğun sağanaktan dolayı oluşan sel ve taşkınlar dolayısıyla Belediyenin çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın ilçesi Yıldırım'da yoğun sağanaktan dolayı oluşan sel ve taşkınlar dolayısıyla Belediyenin çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerinde sele neden oldu.

Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler, selden zarar gören evlerinin temizliğini yaparken, kapanan yolları iş makineleriyle açıyor. Selden etkilenenlerin yemek ihtiyaçları da yine belediye ekiplerince karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uludağ ve eteklerine gece boyunca yoğun bir şekilde yağmur yağdığını vurgulayan Yılmaz, "Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınları sele neden oldu. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz çok hızlı şekilde sel bölgelerine müdahale etti. Vatandaşlarımızın yanındayız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden selin yaralarını birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi sağanaktan zarar gören bölgelerde çalışma yürütüyor
Yıldırım Belediyesi sağanaktan zarar gören bölgelerde çalışma yürütüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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