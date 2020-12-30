Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı?

1 Ocak yılbaşında cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı içerisinde yer alan cuma günü insanları meraklandırdı. 1 Ocak'ta camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı? çokça araştırılıyor. Diyanetin açıklamasına göre peki yılbaşında cuma namazı kılınacak mı?1 Ocak cuma namazı yasak mı?

31 Aralık Perşembe ile 4 Ocak Pazartesi günleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Milyonlarca vatandaş Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. 1 Ocak'ta Cuma namazı kılınacak mı? Yılbaşında Cuma namazı kılınacak mı?65 yaş üstü 1 Ocak'ta cumaya gidebilir mi? İşte yılbaşı cuma namazı hakkında detaylar...

YILBAŞINDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

1 Ocak yılbaşı Cuma günü camilerin açık olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hafta içinde konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların camilere gideceği gelen haberler arasında. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların cumaya gidip gidemeyeceği ile ilgili açıklamada yer alacaktır. Normalde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının cumaya gitmesiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak Diyanet 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların evlerinde namazlarını kılmasını tavsiye etmişti.

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