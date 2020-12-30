Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı?

30.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:41
Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı?

1 Ocak yılbaşında cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı içerisinde yer alan cuma günü insanları meraklandırdı. 1 Ocak'ta camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı? çokça araştırılıyor. Diyanetin açıklamasına göre peki yılbaşında cuma namazı kılınacak mı?1 Ocak cuma namazı yasak mı?

31 Aralık Perşembe ile 4 Ocak Pazartesi günleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Milyonlarca vatandaş Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. 1 Ocak'ta Cuma namazı kılınacak mı? Yılbaşında Cuma namazı kılınacak mı?65 yaş üstü 1 Ocak'ta cumaya gidebilir mi? İşte yılbaşı cuma namazı hakkında detaylar...

YILBAŞINDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

1 Ocak yılbaşı Cuma günü camilerin açık olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hafta içinde konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların camilere gideceği gelen haberler arasında. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların cumaya gidip gidemeyeceği ile ilgili açıklamada yer alacaktır. Normalde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının cumaya gitmesiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak Diyanet 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların evlerinde namazlarını kılmasını tavsiye etmişti.

Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı?
cuma namazı

AÇIKLANMASI BEKLENEN KORONAVİRÜS KURALLARI

  • İl Hıfzısıhha kurulları tarafından cuma namazının kılınacağı tarihe ilişkin açıklanması beklenen bazı kurallar olabilir. Bunlar:
  • Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenebilir.
  • Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.
  • Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.
  • Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Diyanete göre 1 Ocak cuma namazı yasak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:41:29. #1.14#
title