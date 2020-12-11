Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili her yıl beklenen ve plan yapılan tatillerden biridir. Yılbaşında plan yapmak isteyenler yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var gibi sorular soruyor.. Merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

2020 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala yeni yıl için plan yapmak isteyen kişiler, tatil planlaması için araştırmayı sürdürüyor. Öte yandan hafta sonu kısıtlamalarının bulunması nedeniyle yılbaşındaki sokak kısıtlamasının ne kadar olacağı da merak konusu. Peki, yılbaşı tatili kaç gün, yenil yılda kaç gün yasak var? İşte yılbaşındaki tatil günleri ve diğer detaylar…

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili her yıl 1 Ocak'ta uygulanıyor. Bu yıl 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelecek. Hafta sonu tatilinin de birleşmesiyle birlikte toplam tatil süresi 3 gün olacak. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 ile ilgili bir karar alınırsa bu süre 4 güne çıkabilir.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunuyor. 1 Ocak cuma gününe denk geliyor. Bu kapsamda Cuma günü de tıpkı Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olabilir.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Bu kapsamda 2 Ocak 2021 Cumartesi ve 3 Ocak 2021 Pazar günü kısıtlama uygulanacak. Bu sürece resmi tatil olan 1 Ocak 2021 Cuma gününün de eklenmesi durumunda kısıtlama günü 3'e çıkmış olacak. 31 Aralık ve 1 Ocak'la ilgili kararın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan bilim kurulu toplantısı sonrasında verilmesi bekleniyor.