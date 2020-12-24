Yılbaşı oyunları: Tabu nedir, nasıl oynanır? Evde Tabu oyunu oynanışı! Tabu oyun kuralları nelerdir?

Yılbaşında oynanan oyunlardan birisi Tabu oyunudur. Peki eğlenceli Tabu oyunu nasıl oynanır? Oyun kuralları nelerdir? Tabu oyunu en fazla kaç kişi oynanıyor? Tabu oyunu için en az oyuncu sayısı kaç olmalı? Tabu oyunu oynanışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı tatilinizi ailenizle birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Tabu oyunu oynayabilirsiniz. Ailenizle hem sohbet, muhabbet hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu tarz oyunların oynanışını araştırıyor. Peki Tabu nasıl oynanır? Tabu kartları hakkında bilgiler! Tabu nasıl biter? Birinci nasıl olunur? Evde tabu yapımı! Evde tabu oyunu yapılışı!

TABU OYUNU NEDİR? NASIL OYNANIR?

Tabu, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunudur. Tabu oyunu, 2 takım halinde oynanır. Oyuncular iki eşit gruba ayrılmalıdır. Oyun tahtası da düz bir alana yerleştirilir ve üzerine de rengine göre kartlar dizilir. Gruptan biri oyuna başlamak için tabu kartlarından 5 tanesini seçer.

Kelimeyi anlatacak olan kişi kartları eline aldığı anda süre başlar ve kum saati çevirilir. Ancak, kelimeyi anlatırken yasaklı sözcükler kullanılamaz. Bunun için de karşı takımdan biri karta bakarak yasaklı kelimenin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Doğru bilinen her kart, takıma puan kazandırır.

Çok sayıda kelimenin yer aldığı tabuda amaç; kartta yazan kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatabilmektir.

TABU KELİME NEDİR?

Tabu kelime, sosyal kısıtlamalar nedeniyle kelimelerin veya dilin diğer bölümlerinin kullanımını kısıtlayan bir tabu türüdür. Bunun sebebi dilin belirli bölümlerindeki (belirli kelimeler veya sesler gibi) bir tabu veya tabunun konusundan kaçınma ihtiyacı olabilir. Dünyanın bazı yerlerinde ölüleri isimlendirmeye karşı kullanılan tabu buna bir örnektir. Tabu kelimelerin kullanımı genellikle hüsnütabir ile engellenir. Türkçede "ölmek" anlamına gelen melek oldu, hüsnütabire bir örnektir. Tabu kelimeleri birçok yeni sözcüğün veya söz grubunun oluşmasına esin kaynağı olmuştur.

TABU NEDİR? NE DEMEKTİR?

Tabu, insan davranışlarının belli alanları ya da belli normlarla ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış oldukça güçlü sosyal yasaklara denir. Etnologlar tarafından Polinezya dillerinden alınıp kullanılmaya başlanmıştır. "Kutsal" nesnelerde olduğu gibi çelişkili bir yapısı vardır, iki karşıt anlamı da taşır. Hem "kutsal" hem "kirlenmiş" şeyler tabu olabilirler. Örneğin "kirlenen" kişiler, nesneler "kutsal" olandan ayrı tutulmalıdır. "Tabu" karşılığında birçok dilde kullanılan sözcükler de iki zıt anlamı birden taşırlar.

Hastaları ve ölüleri toplumun geri kalanından ayırmak en eski zamandan beri bir gelenektir. Bazı tabular ise kadınlara, cinselliğe, doğuma veya belli olaylara yöneliktir. Dövüşte ölmüş bir horozu yemek, reisi silah altında olan bir evin erkek hayvanını öldürmek vb.

Bazı tabular geçici, belli dönemler içinken bazıları süreklidir. Bazı kozmik ya da kutsal sayılan bölgeler, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği yerler, bazı mezarlar gibi.

Bugün farkında olmadan uygulanan bazı gelenekler de tabulardan kaynaklanmıştır. Bazı bölgelerde hükümdar toprağa dokunmamalıydı, çünkü güçleriyle toprağın ölmesine neden olabilirdi; bu nedenle taşınmalı ya da halı üzerinde yürümeliydi.

Evrensel bir tabu yoktur ancak tabu mekanizması her zaman aynıdır. Bazı nesneler, kişiler ya da bölgeler tamamen farklı bir ontolojik sisteme dahil olurlar ve bunlara dokunmak ontolojik düzlemde ölümcül sonuçlar doğuracak bir kırılmaya neden olur.

Bazı tabu örnekleri kaygı ve uzaklaşma yaratan, tuhaf, uğursuz, gizemli vb. olanların normal olanlardan ayrılarak tabu haline getirildiğini gösteriyor. Bu nesne, kişi ya da davranışlar aşağılanmaz, tersine bir değer atfedilir. Kızılderililerde, birçok Afrika kabilesinde, Şamanlarda kutsal güçlere sahip olan kişilerin itici görünüşe sahip, nöropat, sinirsel açıdan dengesiz ya da çirkin kişilerden seçilmesi gibi.

Son olarak Sigmund Freud'dan bahsetmek gerekir. Freud tabuların bilimsel bir analizini yapmış ve bu tür yasaklara karşı güçlü bilinçaltı güdülerle hareket edildiğini ortaya çıkarmıştır.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TABU

Kutsal yasaklar, Türk halk kültüründe "Koruğ" sözcüğü ile karşılanır. Bu kelime "Kor" sözcüğünden türemiştir ve korumak fiilinden gelir. Türk halk inancında, şamanizmde ve mitolojide sık sık rastlanan bu yasaklara Koru veya Korı da denir. Yapılması, dokunulması, gidilmesi, söylenmesi dinsel veya metafizik içerikli bir sonuca bağlanmış olan yasak. Masallarda ve efsanelerde sık sık görülen yasaklar şu şekildedir.

Bakma yasağı : Savaşçının geriye dönüp bakmaması gerekir. Bazen de herkesin başını çevirip bakması yasaklanır.

Uyuma yasağı : Bir ağacın altında ejderhayı bekleyen yiğidin uyumaması gerekir. Bunun için kolunu keserek tuz basar.

Söyleme Yasağı : Bazı sözlerin söylenmemesi veya hiç kimseyle konuşulmaması gerekir. Özellikle kutlu hayvanların adı anılmaz. Bazı soyut varlıkları anmak da onları çağırmak dermektir.