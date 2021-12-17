Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45'e çıktı (2) - Haberler
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Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45'e çıktı (2)

Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 45'e çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

MANAVGAT'TA BİR AYDA SAHTE İÇKİDEN 3 KİŞİ ÖLDÜAntalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde 6 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumu ağır hastalardan birinin 11 Aralık tarihinde, diğerinin 16 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - MANAVGAT'TA BİR AYDA SAHTE İÇKİDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde 6 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumu ağır hastalardan birinin 11 Aralık tarihinde, diğerinin 16 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. 12 Aralık tarihinde Antalya'ya sevk edilen bir hastanın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen bir hastanın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği, 2 hastanın tedavisinin dahiliye servisinde sürdüğü kaydedildi.Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),


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Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri

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