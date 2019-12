Yılbaşı öncesi baklavacılardan 'hile' uyarısı

16.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:53

YILBAŞINA sayılı günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, hummalı şekilde çalışmaya devam ederken, tüketicilere de uyarıda bulundu. Piyasada ucuza satılan baklavaların içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ucuz baklavalara kanılmaması ve ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde, içine konulan Antep fıstığı ve sadeyağ ile Gaziantepli ustaların ellerinden çıkan baklavaları almak isteyenler günler öncesinden siparişlerini verdi. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, ürünleri yetiştirmek için çalışmalarına hız verirken tüketicileri de ucuz baklavadaki hilelere karşı uyardı. Baklavanın içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti. Baklava ustaları, gerçek baklavanın boğazı yakmayıp ağızda fıstık tadı verdiğini hileli şekilde yapılan ürünlerin ise boğazı yakıp, yenildiğinde tat vermediği için ayrımının kolay olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

'BOYANMIŞ YER FISTIĞI KOYUYORLAR'Kentte aile mesleği baklavacılığı 40 yıldır sürdüren Muzaffer Boztoprak, yeni yılın yaklaşması ile siparişlerin arttığını söyledi. Baklavanın her türlü kutlama için tavsiye edilen tatlı olduğunu dile getiren Boztoprak, piyasada ucuza satılan baklavaların içine çeşitli katkı malzemeleri konulduğunu ifade ederek, "Şimdi bir mal hem kaliteli hem ucuz olmaz. Tabi maliyetini düşürmek için yağ kalitesini düşürüyorlar. Ayçiçek veya mısır yağı kullanıyorlar. Fıstığın yerine boyanmış yer fıstığı kullanıyorlar, ekmek kırıntısı koyanlar olduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Kaliteli olmuyor merdiven altında üretiliyor. Bizim ürettiğimiz ürünler çeşitli kurumlar tarafından denetleniyor. Bu hilelere denk gelmemek için müşteri damak tadına dikkat edecek. Bildiği güvendiği yerden alışveriş yapacak. İyi baklava yediğin zaman fıstığın sadeyağın, işçiliğin verdiği o hışırtı sesi, şekerin boğazını yakmadan aşağı inmesi, ağızda belli olur" dedi.'UCUZ BAKLAVAYA, BAKLAVA DENİLMEYECEK'Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin her yerine ve dünyanın birçok ülkesine baklava gönderdiklerini söyleyen baklava ustası Levent Aktaş ise ucuza satılan baklavaya bundan sonra baklava denilemeyeceğini söyledi. Kaliteli baklavanın kilosunun 110 liradan başladığını buna karşın 20-25 liradan satılan baklavalar olduğunu belirten Aktaş, "Bilmeyen şehre yeni gelen insanlar bakıyor fiyat farklılığı var. Bunun sebebini anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Bundan sonra bu ürünlere baklava denilmeyecek, tatlı veya şekerli hamur denilecek. Bu konuyla ilgili İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü ile görüşme yaptık, yılbaşından sonra bu konu üzerinde çalışılacak" diye konuştu.'KALİTELİ BAKLAVA BOĞAZINIZI YAKMAZ'Baklava ustası ve restoran işletmecisi Burhan Çağdaş da, baklavanın maliyetini düşürmek için şeker yerine glikoz şurubu konulduğunu belirterek, "Baklavada sağlık açısından en önemli şey glikoz şekeri dediğimiz vücuttaki çözülme sürecinin çok uzun zaman alması ve şeker hastalığına davetiye çıkaran şeker türü. O nedenle şeker pancarından elde edilmiş doğal malzemelerden yapılan baklava olması lazım. Bu şekilde yapılan baklava şekerlenir fakat tadı bozulmaz, lezzeti değişmez. Yediğiniz zaman boğanızda yakma olmaz. Ama diğer şekilde maliyeti azaltmak için yapılan baklavanın görüntüsü, rengi değişmez. Hiç bayatlamaz. Ama yenildiğinde fark edilir" ifadelerini kullandı.