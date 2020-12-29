Yılbaşı indirimleri başladı mı? Nerelerde Yılbaşı indirimi var? 2021 Yılbaşı indirimli ürünlere nereden bakılır?

Yılbaşı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de Yılbaşı indirimleri oluyor. Büyük mağazalar, marketler ve fabrikalar Yılbaşı için indirimler yapmaya başladılar. Giyimden kozmetiğe, ev eşyalarından gıdaya birçok alanda Yılbaşı indirimleri dikkat çekiyor. 2021 Yılbaşı indirimli ürünlere nereden bakılır? yazımızda bulabilabilirsiniz!

2021 yeni bir yıla mutlulukla, huzurla ve keyifle girmeyi en çok dilediğimiz yıllardan bir tanesi. Bu yılbaşında da birçok sürpriz ve birçok indirim var! Giyim, kozmetik, gıda, ev eşyası, beyaz eşya, makyaj, ayakkabı ve daha aklınıza gelebilecek birçok alanda mağazalar ve fabrikalar indirimler yaptı. Peki Yılbaşı indirimleri başladı mı? Yılbaşı indirimleri neler? Nerelerde Yılbaşı indirimi var?2021 Yılbaşı indirimli ürünlere nereden bakılır? tüm bu soruların cevaplarını önerilerle birlikte yazımızda bulabilirsiniz!

2021 YILBAŞI İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

2021 Yılbaşı indirimleri başladı! Birçok marka 2021 yılbaşı indirimlerini uygulama başladı. Yılbaşı indirimleri mağazalarda da uygulanıyor fakat en büyük indirimler internet üzerinde yer alıyor. Aşağıda en çok dikkat çeken 2021 Yılbaşı indirimlerini sizler için derledik.

YILBAŞI ÖZEL GİYİM İNDİRİMLERİ

Yılbaşı Özel giyim indirimleri birçok marka tarafından sunuluyor. Trendyol, onlarca marka ve binlerce üründe Yılbaşı indirimli kıyafetleri ve ayakkabıları sunuyor! İndirim 1 Ocak'a kadar devam edecek! Ayrıca Trendyolmilla indirim kodu olanlar daha da indirimli olarak yararlanabilir!

Defacto, Milla ve Koton gibi ürünlerde Trendyol'da indirimler var! Koton indirim kodu ve Defacto indirim kodu olanlar Yılbaşı indirimlerinden daha da avantajlı olarak yararlanabilirler!

YILBAŞI ÖZEL SÜPERMARKET İNDİRİMLERİ

Yılbaşı süpermarket indirimlerinde binlerce temizlik, gıda, atıştırmalık gibi süpermarket ürünlerinde %20, %30 hatta daha fazla indirim bulunuyor!

YILBAŞI ÖZEL TEKNOLOJİ İNDİRİMLERİ

Yılbaşı özel elektronik ürünlerinde de indirim var! Cep telefonu, tablet, akıllı saat indirimleri Yılbaşına özel olarak sizlere sunuluyor!

ENGLISH HOME İNDİRİMİ

İndirim yapan ev ürünleri satışı yapan yerler arasında English Home dikkat çekiyor. English Home 90, %30, %40 gibi farklı indirim ve kampanya seçenekleri sunuyor. İşte English Home indiriminden Yılbaşı için öne çıkanlar!

CAMBLY YILBAŞI İNDİRİMİ

Online İngilizce öğrenme uygulaması olan Cambly, gerçek Native Speaker ya da ana dili İngilizce olan kişilerle İngilizce öğrenebileceğiniz bir uygulama. Cambly İndirimi de yılbaşı indirimleri arasında yer alıyor! Cambly blog sitesine girdiğiniz zaman ya da üye olacağınız zaman Cambly indirim kodu seçeneğine ulaşabilir ve indirimli olarak İngilizce öğrenebilirsiniz