Yılbaşı gecesi ne zaman? Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı bugün mü yarın mı? Aralık ayı kaç gün sürüyor? 30 gün mü 31 gün mü? Yılbaşı gecesi yarın mı?

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

YILBAŞI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Yılbaşı bu akşam değil yarın akşamdır. Yarın 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesiye bağlayan gece yılbaşı gecesi olacaktır.

ARALIK AYI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Aralık ayı 31 gün sürmektedir. Haliyle yarın 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesiye bağlayan gece yılbaşı gecesi olmaktadır.

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