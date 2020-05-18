Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte bulundu BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yılan ısırması sonucu zehirlenen Mustafa Bektaş (18), 5 ilde yapılan araştırma sonucu 26 saat sonra bulunan panzehir ile tedavi edildiOlay, önceki gün Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaçöven köyünde meydana geldi.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yılan ısırması sonucu zehirlenen Mustafa Bektaş (18), 5 ilde yapılan araştırma sonucu 26 saat sonra bulunan panzehir ile tedavi edildi

Olay, önceki gün Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaçöven köyünde meydana geldi. Mustafa Bektaş, hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan tarafından ısırılarak zehirlendi. Yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürülen Bektaş'a yapılan ilk tedavinin ardından sırasıyla Bingöl ve ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk edildiği hastanede panzehir bulunmaması üzerine Bektaş için, panzehir arayışına başlanıldı. Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya'da yapılan araştırmanın ardından panzehir Diyarbakır'da bulundu. Hastanede tedaviye alınmasının ardından 26 saat sonra Bektaş, sağlık görevlilerince Diyarbakır'dan getirilen panzehirle tedavi edildi.

Baba İbrahim Bektaş, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, her ilde panzehrin bulunması gerektiğini, oğlu Mustafa için 5 ilde yapılan araştırmayla panzehre 26 saat sonra ulaşılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: DHA