Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak

Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak

ANTALYA'nın ilk şehir içi otellerinden Divan Talya Otel'in yıkımına başlandı.

ANTALYA'nın ilk şehir içi otellerinden Divan Talya Otel'in yıkımına başlandı. Koç Holding'in yeniden yapımı için 50 milyon dolar tutarında bütçe ayırdığı Divan Talya Otel, 3 yılda tamamlanacak.

Antalya'da 1975 yılında açılan, 38 yıllık faaliyetin ardından 2013 yılında yenilenmek amacıyla kapatılan 204 odalı Divan Talya Otel'in yıkımına başlandı. 8 yıl süren yargı sürecinin ardından Koç Holding Yönetim Kurulu, alınan kararları borsaya bildirerek otelin yıkımını başlattı.

Koç Holdinig'in sahibi olduğu Divan Talya Otel'in yıkılarak yeniden yapımına ilişkin yargı sürecinin tamamlanması nedeniyle 50 milyon dolarlık yatırımla inşaatın yeniden başlayacağı ve 3 yıl sonra da Talya'nın turizme yeniden açılacağı bildirildi.Koç Holding Yönetim Kurulu'nca alınan ve Borsa'ya bildirilen karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Yönetim kurulumuzun 2 Nisan 2013 tarihli kararı doğrultusunda 13 Mayıs 2013 tarihi itibari ile faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ile ilgili olarak 14 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yargı ve imar izin süreçlerindeki gelişmeler ve yatırım ile ilgili fizibilite çalışmaları dikkate alınarak, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, bu çalışmalar doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen toplam yaklaşık 600 metrekarelik alanların satın alınmasına ve 28435 ada 1 ve 2 parseller ile 68 ada 58-60-61-62-65 parsellerdeki inşaata ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için 50 milyon ABD Doları tutara kadar yatırım yapılmasına, karar verilmiştir."Yatırımın yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanması, toplam yatırımların yaklaşık yüzde 40'ının sermaye artırımı, bakiyenin ise mevcut kaynaklar ve kredi ile finanse edilmesinin planlandığı kaydedilen metinde, "İlk etapta şirketin mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklarının kullanılması öngörülmekte olup, diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamaktadır. Öngörülen finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir" denildi.VEHBİ KOÇ'UN ÖLDÜĞÜ OTELDivan Talya Otel, iş insanı Vehbi Koç'un 94 yaşında hayata gözlerini yumduğu otel olarak da biliniyor. Koç, 25 Şubat 1996'da otelin 609 nolu odasında yaşama gözlerini yummuştu. Otelin yıkımına da 609 nolu odanın bulunduğu cepheden başlandı. İş makineleri ilk olarak bu taraftaki bloğu yıkarak, yıkım çalışmalarını başladı.'ANTALYA'NIN 1 NUMARASIYDI'Otelle aynı adı taşıyan taksi durağı çalışanları ise yıkımla birlikte hatıralarının da geride kaldığını söyledi. Taksi şoförü Tahsin Birsen, "Şu anda mahallemiz terk edilmiş gibi. Eskiden daha güzeldi. Sokaktan geçen yok. Otelin renkli olduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. 12 ay hizmet verirdi bu otel. Vehbi Koç da burada öldü. Otel yeniden açılırsa işlerimiz daha iyi olur. Üzülüyoruz bu duruma" diye konuştu. Talya Otel için, "Antalya'nın 1 numarasıydı" yorumunu yapan Orhan Boran da, "İnşallah yeniden açılacak ve güzel işler yapacağız. Vehbi Koç, hafta sonları hep buraya gelirdi. Sevdiği oteldi ve burada öldü" dedi. Taksi durağı başkanı Savaş İpek ise "Çok güzel, hareketli canlı günler geçirdik. Otel yeniden inşa edilince işlerimiz hareketlenecek" dedi.

Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak
Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıkımına başlanan Divan Talya Otel yerine, 3 yılda yenisi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:02:44. #1.15#
title