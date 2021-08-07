Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi
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Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da kentin göbeğinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu'nun şehir dışına taşınması sonrası yerine yapılan sosyal yaşam alanı, akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğruyor.

Iğdır'da kentin göbeğinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu'nun şehir dışına taşınması sonrası yerine yapılan sosyal yaşam alanı, akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğruyor.

Iğdır kent merkezinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu'nun yeni yerine taşınması sonrası yıkılan eski binanın yerine yapılan sosyal yaşam alanı, Iğdırlı vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatları doğrultusunda 5 bin 300 metrekarelik alana yapılan parka ailesi ve arkadaşlarıyla gelen herkes durumdan oldukça memnun. Parka gelen yetişkinler genellikle banklarda vakit geçirirken çocuklar ise salıncaklarda sallanıp, kaykay ve paten sürerek parkta eğlenceli vakit geçiriyor.

"ESKİDEN CEZAEVİYDİ BURASI"

Cezaevi binasının yerine yapılan parka gelen herkesin güzel vakit geçirdiğini belirten Engin Güngör adlı vatandaş, "Eskiden cezaeviydi burası şimdi ise Iğdır Valiliği tarafından parka dönüştürüldü. Çok güzel bir park yapıldı. Yapılan bu güzel park için Iğdır Valiliğine teşekkür ederim. Burada çoluk çocuk herkes güzel vakit geçiriyor" dedi.

"HERKESİN HOŞUNA GİDEN GÜZEL BİR PARK YAPILMIŞ BURAYA"

Park yapıldıktan sonra her akşam arkadaşlarıyla beraber buraya gelerek kaykayla kayıp paten sürdüklerini dile getiren Eren Akbulut ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Önceden burada cezaevi bulunuyordu. Hiç eğlenceli değildi ve güzel bir görüntü vermiyordu. Cezaevi yeni yerine geçince burası da parka dönüştürüldü. Arkadaşlarımızla akşamları buraya gelerek oyunlar oynuyoruz. Güzel ve zevkli vakit geçiriyoruz. Kaykaylarımızla kayıyoruz, paten sürüyoruz. Herkesin hoşuna giden güzel bir park yapılmış buraya."

(Serkan Akgün/İHA)

Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi
Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi
Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi
Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi
Yıkılan cezaevinin yerine yapılan parka yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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