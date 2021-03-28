Yiğit Marcus Aral: Şevval Şahin'in yerinde başkası olsa depresyona girerdi

ÜNLÜ model Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, 3 aydır Bali'de tatil yapıyorlardı.

ÜNLÜ model Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, 3 aydır Bali'de tatil yapıyorlardı. Türkiye'ye gelir gelmez Erzurum'a giden sonrasında da İstanbul'a dönen çiftten Aral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aral, sevgilisinin katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk etmesi ve hemen ardından Amerika'ya gitmeleri hakkında konuştu: "Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi. Zaten kışı Türkiye'de geçirmek istemiyorduk. Buralar malum soğuk. Ondan Amerika'ya gittik." Yiğit Marcus Aral, sosyal medyada yansıttıkları gibi şaşaalı bir hayat yaşamadıklarını da belirtti: "Bali'de 3 ay kaldık. Genelde tatil yaptık. Birkaç projem de vardı. Bali'de bir mülk edinmek istiyoruz. Şevval çok özleyince Türkiye'ye döndük. Ben, 7-8 yıldır Bali'ye gidiyorum ve sevdiğim bir yer. İşim yatırım üzerine. Genellikle emlak ve kripto para yatırımları yapıyorum. Sanıldığı gibi gösterişli değil, normal bir hayatımız var."

Namus fotoğrafla ölçülmez

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in tatilde paylaştığı iddialı fotoğrafları asla kıskanmadığını söyledi. Aral, model sevgilisine şu sözlerle sahip çıktı: "Zaten o fotoğrafları ben çekiyorum. Biz konuya sosyal medyada olumsuz yorum yazanlar gibi bakmıyoruz. Zaten namus da öyle ölçülmüyor. Şevval'in işi mankenlik. O fotoğrafları genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek. Estetik fotoğraflar..."

Kaynak: Hürriyet