Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı biyografisi!
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Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı biyografisi!

Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı biyografisi!
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Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İki gün önce ünlü oyuncular, Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede görüntülendi. Çift 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol alıyor. Yiğit Kirazcı'nın hayatı merak edildi. Peki, Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı oynadığı diziler neler? Yiğit Kirazcı hayatı ve biyografisi nedir?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İki gün önce ünlü oyuncular, Marmaris'te tatil yaptıkları iskelede görüntülendi. Çift 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol alıyor. Yiğit Kirazcı'nın hayatı merak edildi. Peki, Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı oynadığı diziler neler? Yiğit Kirazcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı (17 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncudur.

Mustafa Yiğit Kirazcı, muhasebe müdürü anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı[4] ve 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Günümüzde Çatı Katı Aşk dizisindeki Demir Yılmaz karakterine hayat vermektedir. Yakın zamanda çekimleri tamamlanacak olan Netflix'in komedi türündeki yeni dizisi 50m2'de rol aldığı biliniyor.

Aşkın Kıyameti isimli filmde rol almıştır.

Rol aldığı diziler;

2021-50m2 (Yakup)

2020-Çatı Katı Aşk (Demir Yılmaz)

2020-Hizmetçiler (Aras)

2020-Galiçya İşgal Altında (Oytun)

2019-Hakan: Muhafız

2019-Yüzleşme (Levent)

2018-8. Gün (Ahmet)

2017-Seni Kimler Aldı (Barış)

2016- Seviyor Sevmiyor (Tuna Ertürk)

2014-Güllerin Savaşı (Mert)

2013-Vicdan

2012-Sudan Çıkmış Balıklar

2011-Mavi Kelebekler (Kosta)

2007-Son Tercih (Teoman)

Rol aldığı filmler;

2021 Aşkın Kıyameti

2020-Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Kerem)

2018-İyi Oyun (Özer)

2018-Baba Neredesin Kayboldum (Ali)

2015-Tabula Rosa (Sinan)

2008-Çin Geçidi (Birinci Genç)

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Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında, nereli? Yiğit Kirazcı biyografisi! - Haberler
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