Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı
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Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı

03.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:01
Yetiştirme yurdunda büyüyen Siirtli genç kendini kimsesiz çocuklara adadı

Siirt'te anne ve babasız büyüyen 29 yaşındaki Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettikleri ve hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Siirt'te anne ve babasız büyüyen 29 yaşındaki Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettikleri ve hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara ulaştırıyor.

Dünyaya gelmeden babası ölen, doğduğu gün de annesini kaybederek devlet korumasına alınan Özdemir, kendini kimsesiz çocuklara adadı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen, fotoğrafçılık ve organizatörlük yaparak geçimini sağlayan Özdemir, 6 yıldır kazancının büyük kısmını yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için harcıyor.

Sosyal medya üzerinden "çocuklar üşümesin" sloganıyla kampanya başlatan Özdemir, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla temin ettiği ayakkabı, elbise ve kırtasiye malzemelerini ziyaret ettiği köylerde ihtiyaç sahibi çocuklar ile öksüz ve yetim çocuklara dağıtıyor.

Özdemir, anne ya da babası olmayan çocukların ailelerine de çeşitli yardımlar ulaştırıyor. Bu ailelerin evlerini boyayıp, ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerine dokunan Özdemir, geldiği Bitlis'te merkez bağlı köylerdeki 100 çocuğa ayakkabı yardımında bulundu.

"10 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıttım"

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden bu yana yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunduğunu, şimdi de hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi.

Köyleri dolaşarak çocukları mutlu etmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Siirt'in tüm köylerini gezdim. Son zamanlarda çevre illere bağlı köylere de gidiyorum. Küçükken yokluğu yaşadım. Bu nedenle 'çocukları ayakkabısız bırakmayacağım' diyerek yola çıktım. 10 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıttım. Bundan sonra da elimden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışacağım. Sosyal medyada kampanyalar düzenliyorum. Hayırsever insanlar bana ulaşıyor. Para kabul etmediğim için ayakkabı gönderiyorlar. Ben de bu ayakkabıları köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyorum. Tanıdıklarım ya da köy muhtarı aracılığıyla çocukları buluyorum. Onların yüzündeki sevinci görmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor."

Ayakkabının yanında giysi, kırtasiye malzemesi de dağıttığını, çocukları kuaföre, şehir merkezine gezmeye götürdüğünü belirten Özdemir, yetimlerin yaşadığı evlerin bakımını da yaparak ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

"Hayır dualarını alıp ayrılıyorum"

Çalışmalarına destek veren hayırseverlere teşekkür eden Özdemir, "Evlerin çocuk odasına çok önem veriyorum. Teslim ettikten sonra hayır dualarını alıp ayrılıyorum. 100'e yakın evin tadilat işlerini yapıp içini döşedim. Bunları yaparken bir çok anı biriktirdik. Hiç unutmadığım bir şey vardı. Köyün birinde bir kız çocuğu ayakkabısı yırtık olduğu için utanıp arkadaşlarının yanına gitmiyordu. Ona ayakkabı verdim. Çok mutlu oldu, bana sarıldı. Bu mutluluğu yaşamak, görmek lazım. Çocukların yüzündeki mutluluk dünyaya bedel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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