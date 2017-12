Yetimler İçin Hüsn-ü Hat Sergisi Açıldı

Yetimler için Hüsn-ü Hat Sergisi açıldı



İSTANBUL - Bangladeş'te 170 yetime yuva olacak yetimhanenin projesine destek olmak gayesiyle İyilikhane Yetimlerle Dayanışma Derneği tarafından açılışı gerçekleştirilen Hüsn-ü Hat Sergisi 31 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Hattat Mahmut Şahin'in ve Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hattat talebelerinin gönüllü katkıları ile 40'ı aşkın eserin yer aldığı ve geliri Bangladeş'te inşa ettirilen 170 kişilik yetimhaneye bağışlanacak olan Hüsn-ü Hat Sergisi İstanbul Üsküdar'da bulunan Özel Acıbadem Okulları Çamlıca Kampüsü Antriumu'nda açıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de ziyaret ettiği Hüsn-ü Hat Sergisi 31 Aralık Pazar gününe kadar sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Serginin Bangladeş'te inşa edilmekte olan 170 kişilik yetimhaneye destek olmak gayesiyle açıldığını ifade eden İyilikhane Yetimlerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Sena Soyyiğit, "Bugünkü sergi Bangladeş'te inşa ettirdiğimiz 170 yetime yuva olacak yetimhanemize destek olmak amacıyla düzenlendi. Sergimizin hikayesi aslında derneğimizin ilk gününde başladığımız hikayeye çok benziyor. Bizler 2011 yılında birkaç öğrenciyle birlikte çalışmamıza başladık. 'Dünyada onca kötülük var; biz bu kötülüklere karşı ne yapabiliriz' diye sormuştuk. Bulduğumuz cevap; elimizden ne geliyorsa onun en iyisini yapmamız gerektiğiyle ilgiliydi. Ne yeteneğimiz varsa bu noktada çalışma yapmamız gerekiyordu. Kitap ayraçları, not defterleri gibi öğrenciler için küçük ürünler ürettik. Bunları yine öğrenciler arasında satarak Malavi'de bir yetimhane inşa ettirdik. Daha sonra Patani'de 360 çocuğun okuyabileceği bir okul inşa ettirdik. Bugün de elimizden ne gelirse onu yapmakla mükellef olduğuna inanan iyilik için emek sarf etmeye niyet eden sanatkarların eserleri bir araya geldi ve buradan elde edilecek tüm gelirle Bangladeş'teki yetimhanemize katkıda bulunacak" diye konuştu.

"Biz bu sergiyle bir bakıma oraya birkaç tane tuğla koymuş olacağız"

Eserleri ile sergiye katkı sunan Hüsn-ü Hat hocası Hattat Mahmut Şahin ise, öğrencileriyle birlikte ellerinde olan eserlerden birer ikişer bağışlayarak katkıda bulunduklarını ifade etti. Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Ben Bayrampaşa Türk-İslam sanatları merkezinde Hüsn-ü Hat hocası olarak görev yapıyorum. Orada bizim sekreterliğimizi yapan bir kızımızla beraber böyle bir şey konuştuk. İyilikhane diye bir kurumun olduğunu ve burayla alakalı çeşitli çalışmaların olduğunu söylediler. Ben daha önce çeşitli kurumlara 25 tane yardım sergisi yapmıştım. Ben, öğrencilerim ve diğer sanatçı arkadaşlarım bu sergiye de katkıda bulunmak istiyoruz dedik. Her arkadaşımız elinde olan eserlerden birer ikişer bağışlayarak böyle güzel bir sergi meydana geldi. Bangladeş'te 170 yetimlik bir yetimhane yapılıyor. Biz bu sergiyle bir bakıma oraya birkaç tane tuğla koymuş olacağız. Böyle bir projeden daha önce haberimiz olsaydı birkaç tane sergi yapardık konuyla alakalı ama şuanda yine de ucundan tutmuş olduk".