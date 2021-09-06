Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı

Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören ikiz ablaları Selin ve Pelin eşliğinde hazırlanan Muratcan Kaya, yetenek sınavını 500 tam puanla kazanmayı başardı.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören ikiz ablaları Selin ve Pelin eşliğinde hazırlanan Muratcan Kaya, yetenek sınavını 500 tam puanla kazanmayı başardı.

Ablalarını örnek alarak aynı fakülteyi hedefleyen Kaya, onların da desteğiyle bir yıl sınava hazırlandı.

Sınavdan tam puan alan Kaya, fakültenin antrenörlük bölümünü kazandı.

Okul kaydı TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından yapılan Kaya, ablalarıyla gurur duyduğunu ve onların izinden gitmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İki ablasının da kendisine büyük destek verdiğini belirten Kaya, "Onlar olmasa çok şey yapabileceğimi düşünmüyordum. Onların desteği olmasaydı büyük ihtimal bugünleri göremezdim. Elimden geleni yaptım, çok mutluyum." dedi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi ve milli tekvandocu Selin Kaya da kardeşinin rekor puanla sınavı kazandığını dile getirdi.

Muratcan ile aynı okulda okumanın sevincini yaşadıklarını aktaran Kaya, "Kardeşimizi sınava hazırladık. 500 tam puan alarak antrenörlük bölümünü kazandı. İnşallah aynı okulda hep birlikte okuyacağız." diye konuştu.

Pelin Kaya ise kardeşinin başarısının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Baba Metin Kaya da çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Derya Baykal
Spor Max Meyer Salih Uçan Samet Aybaba Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yetenek sınavına Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ikiz ablalarınca hazırlanan genç tam puan aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:03:04. #1.15#

title