Yeşilyurt Kaymakamlığının yeni hizmet binası Gedik mahallesinde yapılacak Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı yeni hizmet binası Gedik Mahallesinde yapılacak.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı yeni hizmet binası Gedik Mahallesinde yapılacak.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra yıkılmasına karar verilen Yeşilyurt İlçe Kaymakamlık binasının yerine inşa edilecek yeni hizmet binasının yapılacağı Gedik Mahallesi Hasan Çalık Devlet Hastanesinin yan tarafındaki alanda incelemelerde bulundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe halkına kaliteli ortamlarda hizmet verebilecek teknik donanıma ve hizmet alanlarına sahip Yeşilyurt İlçe Kaymakamlık Hizmet Binasını Yeşilyurt'a kazandırmak adına çalışmaların başladığını söyledi.

Yeşilyurt Kaymakamlık Binasının 6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra yıkılmasına karar verildiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Elazığ-Malatya depreminden sonra Yeşilyurt'umuzda yıkılmasına karar verilen binaların yerlerine kaliteli, depreme dayanıklı, teknik donanımı ve alt yapısıyla uzun yıllar kullanılabilecek binaların inşası için hazırlıklar tüm hızıyla sürmektedir. Depremin ardından yapılan teknik incelemelerin sonucunda Yeşilyurt Kaymakamlık Binamızın da yıkılmasına karar verilmişti. Yeşilyurt'umuza uzun yıllar hizmet edebilecek fonksiyonel özelliklere sahip, iç ve dış tasarımıyla gelişen Yeşilyurt'umuzun kimliğine yakışacak özelliklere sahip yeni hizmet binasının Gedik mahallemizdeki Hasan Çalık Devlet Hastanemizin yan tarafındaki alana inşa edilmesine karar verildi. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Yeşilyurt'umuza çok güzel bir Kaymakamlık Binası inşa etmek adına alan tahsisi ve diğer çalışmalar hız kazanmıştır. İlçe Kaymakamımız Sayın Turgay Gülenç ile birlikte alanda incelemelerde bulunup, fikir alış verişinde bulunduk. Vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceği bir bölgeye inşa edilecek olan hizmet binamızın belirlenen takvimde hizmete girmesi için bizlerde gereken destekleri sağlayacağız. İlçemizin bütün bölgelerinde teknik donanımı ve alt yapısıyla depreme dayanıklı, iç ve dış tasarımlarıyla her geçen gün büyüyüp gelişen Yeşilyurt'umuzun mimari yapısına artı değerler katacak, sosyal yaşam alanları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip nitelikli eserlerin çoğalması, Yeşilyurt'un değişimi açısından önem arz etmektedir. İlçe Kaymakamlık Binamızın da modern kent kimliğine uygun bir şekilde hizmete girmesi ilçemizin gelişmişlik düzeyini ortaya koyacaktır. Hizmet binasının gerek ulaşım açısından kolay ve rahat bir yerde olması gerekse de diğer mekanlarıyla hızlı ve kaliteli hizmetler verebilecek fonksiyonel özelliklere sahip olması bu açıdan önemlidir. Yeni hizmet binasının yapım aşamasında destek ve katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve destek veren herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Binamızın en yakın zamanda hizmete girmesi içinde çalışmalar hız kazanmıştır. Yeşilyurt'umuz inşallah planlı, titiz ve özenli çalışmaların ardından güzel bir Kaymakamlık Binasına kavuşacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İnceleme ziyaretinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA