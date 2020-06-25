Yeşilyurt Belediyesi, ulaşım ağını konforlu hale getirecek çalışmalara hız verdi
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Yeşilyurt Belediyesi, ulaşım ağını konforlu hale getirecek çalışmalara hız verdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan, Suluköy ve Bindal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun sathi kaplamayla akıcı ve konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, ulaşım ağını konforlu hale getirecek çalışmalara hız verdi
25.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:48

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan, Suluköy ve Bindal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun sathi kaplamayla akıcı ve konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Çınar, Şahnahan'daki bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Şahnahan ve Suluköy mahalle muhtarlarıyla birlikte sathi kaplama çalışması yapılan grup yolunda incelemelerde bulundu.

Muhtarlardan teşekkür

Şahnahan Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, ulaşım ağının konforlu hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıp, Yeşilyurt Belediyesinin faydalı ve güzel hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Suluköy Mahallesi Muhtarı Bayram Çay ise, " Belediye Başkanımız göreve geldiği günden beri köylerden çıkmıyor, hep arazide ve çalışmaları yakından takip ediyor. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İçimizden biri olduğu için derdimizi de biliyor, yollarımızda sıkıntı yoktur.Kendisi ve ekibi adeta arı gibi çalışıyorlar.Cenab-ı Allah Başkanımızın ve çalışanlarının ayağına taş değdirmesin inşallah, biz onlardan razıyız.Hizmetlerin devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeşilyurt'umuz büyüdükçe mahallelerimiz de o düzeyde daha fazla gelişip büyüyecektir"

Yeşilyurt'ta eksikliği hissedilen tüm talepleri belirledikleri çalışma takvimiyle yerine getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak tüm yatırımlarda olduğu gibi, ekonomiyi ve sosyal hayatı direk etkileyen yol hizmetlerine de ayrı bir önem vermekteyiz. İlçemizin dört bir tarafındaki ulaşım ağının akıcı ve konforlu olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Alt yapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla modern bir görüntüye ulaştırmaktayız. Şahnahan bölgemizde bulunan, Suluköy ile Bindal mahallelerimizin bağlantısını sağlayan bu yolumuzda alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde yolumuzun kalite standartını yükseltmek, trafik akışını güvenli hale getirmek adına sıcak asfalt kaplamasını yaptıktan sonra sathi kaplamasını yapıyoruz. İlçemizin verimli topraklarının bulunduğu bölgelerde kayısı başta olmak üzere farklı tarımsal ürünlerimizin yetiştirilmesine çok büyük emekler sarf eden üreticilerimiz ile kırsal bölgelerde yaşayan hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişlerinde sorun yaşamamaları için bu tür yatırımlarımıza ayrı bir önem vermekteyiz. Kırsal bölgelerimizdeki ulaşım ağını daha akıcı ve nitelikli hale getirmek için sathi kaplama çalışmalarını öne aldık, eksik olan yerlerle ilgili sathi kaplamadan sonra serme ve sıkıştırma işlemlerinden sonra kodlama çalışmasını yaparak yollarımızın kalitesini daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Yollarımızı yazın tozdan, kışında çamurdan kurtarmak içinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar, hepsinin alın terine ve emeklerine sağlık. Bu tür yatırımlarla daha konforlu yollara kavuşuyoruz. Yeşilyurt'umuz büyüdükçe Şahnahanımız, Suluköyümüz ve Bindalımız da o düzeyde daha fazla gelişip büyüyecektir " diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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