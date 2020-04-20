Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralanması
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Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralanması

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

20.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:03
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralanması

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

CHP Milletvekili Göker ziyaret etti

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, tedavisi süren Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'i hastanede ziyaret etti.

Hastaneden ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göker, saldırının sabaha karşı saat 04.35 sıralarında olduğunu söyledi.

Şenel'in bilincinin açık olduğunu ve kendisine olayı anlattığını belirten Göker, saldırıyı kınadı.

Saldırının faillerinin kendilerini polis olarak tanıtıp Şenel'i evinin dışına çıkardıklarını öğrendiğini dile getiren Göker, "Silahla 5 el atış yapılıyor, mermilerin 3'ü başkanın sol bacağına, 2'si sağ bacağına isabet ediyor. Eşinin 'Artık yeter' diyerek araya girmesi üzerine 2 el de ona ateş ediliyor. Başkanımızın iki kemiğinde kırık tespit edildi. Onlara acil müdahalede bulunuldu. Tedavileri sürüyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Otelin ruhsatının iptalinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"

Saldırının Şenel'e bir otelin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle gözdağı verme amacı taşıdığını düşündüklerini belirten Göker, şöyle konuştu:

"Kanaatimiz yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli yasa dışı faaliyeti gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını da iptal etmişti. Büyük olasılıkla olay bundan kaynaklı. Şu anda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Gün içinde gerek Valiliğimiz gerekse savcılığımızdan ulaştırılan bilgiye göre, olayla ilgili iki kişinin yakalandığını öğrendik. Net bir açıklama yapılarak olay açığa kavuşacaktır.

Olayın işleniş şekliyle mafyavari bir gözdağı vermekten ibaret olduğunu düşünüyoruz."

Öte yandan, saldırıyla ilgili otelin işletmecisi olduğu ileri sürülen kişinin güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi silahlı saldırıda yaralanması

Kaynak: AA

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