Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den hizmet pasaportu açıklaması

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağladıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık" dedi.