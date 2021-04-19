Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den hizmet pasaportu açıklaması
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Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den hizmet pasaportu açıklaması

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den hizmet pasaportu açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağladıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık" dedi.

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağladıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturma açılan belediyeler arasında yer alan Burdur'un Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Şenel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün basında belediyemizin insan kaçakçılığı yaptığına dair asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bahsi geçen mevzunun aslı şu şekildedir. Benden önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Nuri Özbek'in döneminde Belediye Meclisi'nde alınan kararla; AB Kültür Mirasları Turizm Elçileri Programı için belediyemiz tarafından çıkartılan hizmet damgalı gri pasaport ile bir firma aracılığıyla 397 öğrenci İtalya'ya Erasmus programı kapsamında, eğitim amaçlı olmak üzere üç aylığına gönderilmiştir. Giden öğrencilerin pasaportları elimizde olup, yalnız 23 adet pasaport çalındı diye teslim edilmemiştir. Giden öğrencilerin herhangi bir şekilde ülkeye geri dönüş yapmama durumu söz konusu değildir. Yeşilova Belediyesi olarak herhangi bir zamanda usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadığımız gibi bundan sonra da belediyecilik anlayışımızın temeline uygun olarak şeffaf bir yönetim sergilemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Tüm kamuoyuna saygılarımla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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