Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Karantina sürecini eşi ve oğluyla geçiren Fahriye Evcen, haki tonlarında bir kombin yaparak yeşilliklerin içinde poz verdi. Oyuncu peş peşe paylaştığı pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

Fahriye Evcen, koronavirüs salgını nedeniyle birçok projenin çekimlerinin durdurulmasıyla kendisini eve kapattı. Zorlu süreci 1 yaşındaki oğlu ve eşi Burak Özçivit ile geçirmeye çalışan Evcen, ev pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeniye ulaşan güzel oyuncu, bugün de yeşil tonlarında bir kombin yaparak evinin bahçesinde pozlar verdi. Evcen, fotoğraflarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Doğayla ben, benimle doğa" notuyla paylaştı. Evcen'in paylaşımı 1 saat içinde 380 binden fazla beğeni aldı.

İşte Fahriye Evcen'in pozları...