"Yeşilin Başkenti" kampanyasına yoğun ilgi
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"Yeşilin Başkenti" kampanyasına yoğun ilgi

'Yeşilin Başkenti' kampanyasına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için başlattığı "Yeşilin Başkenti" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için başlattığı "Yeşilin Başkenti" kampanyası yoğun ilgi görüyor. Devam eden kampanya için satın alınan yaşam paketi tutarı 1 milyon TL'yi geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için başlattığı "Yeşilin Başkenti" kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın öncelikli olarak belirlenmiş 5 noktasında Türkiye tarihine önemli katkılarda bulunan isimler anısına 50 binden fazla ağaç dikimi hedefliyor. Ankara'da gelecek nesillere daha yeşil ve nefes alan bir kent bırakacak kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, "yesilinbaskenti.com" adresi üzerinden kredi kartıyla kendi ismine ya da hediye etmek istediği kişi adına fidan siparişi verebiliyor. Kampanya sonuçları internet adresi üzerinden anlık olarak paylaşılırken, 5 Mayıs itibarıyla satın alınan ağaç sayısı 18 bin 60'a, sipariş sayısı 7 bin 150'ye, satın alınan yaşam paketi tutarı ise 1 milyon 123 bin 900 TL'ye ulaştı. Kampanyaya destek vererek Başkent'i yeşil bir kent yapmak isteyen vatandaşların satın aldığı ağaçların dikimi yapıldıktan sonra konum bilgileri de ayrıca kendilerine iletilecek.

Akasya, at kestanesi, huş ağacı, karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi olmak üzere 8 farklı tipte ve 100-200 cm aralığında satışa sunulan fidanlar, ANFA Genel Müdürlüğü koordinasyonunda şu noktalara dikilecek:

"Feriha Sanerk anısına Yakacık Kırandağı (7 bin ağaç kapasiteli), Halil İnalcık anısına İncek TOKİ altı (10 bin ağaç kapasiteli), Nusret Suman anısına Tahar Tepesi (11 bin ağaç kapasiteli), Özlem Türeci anısına Beysukent Ceren Damar Parkı (5 bin ağaç kapasiteli), Sabiha Gökçen anısına Çankaya Dikmen 4. Etap (20 bin ağaç kapasiteli) olmak üzere 5 noktaya dikilecek." - ANKARA

'Yeşilin Başkenti' kampanyasına yoğun ilgi
'Yeşilin Başkenti' kampanyasına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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