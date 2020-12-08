Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
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Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor

08.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:57

Yeşilçam'ın uzun bir dönemine damga vuran Serpil Çakmaklı, son haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Koronavirüs günlerini evde geçiren Yeşilçam'ın cesur güzeli yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın efsanevi güzellerinden Serpil Çakmaklı koronavirüs günlerini evde geçiriyor. Serpil Çakmaklı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Banu Alkan'ın kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" demesiyle de hatırlanan Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

"ARTIK İSTESEK DE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YAŞAYAMIYORUZ"

Evde kalmaktan artık sıkıldığını belirten Çakmaklı, "Artık istesek de bu özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz. O¨nceliklerimiz, yaşamımız, dengelerimiz bir anda değişti" demişti.

İşte bir döneme damga vuran Serpil Çakmaklı'nın son hali...

Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Haber Yorumları (1)
XXXXX: Ben güzele güzel demem benim olmadıktan sonra...
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