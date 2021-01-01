"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu

01.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:31

Avrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteciden 6 bin euro alan şahıslar, hayallerinin aksine bir tır dorsesinde Kayseri'ye götürüldü. Bu durum ise akıllara Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini getirdi.

Mersin'deki tır parkında bulunan özel bir firmaya ait dorseye aralarında çocuklarında bulunduğu 15 mülteci Avrupa'ya gitme umuduyla bindirildi.

ŞOFÖR DE MÜLTECİLER DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İsminin M. olduğu öğrenilen şoför, mültecilerden habersiz park halindeki dorseyi alarak Kayseri'ye doğru yola çıktı. Pozantı'daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler tırın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı. Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi.

'Banker Bilo' gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu

HEPSİ KAÇTI

Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce 'Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik. Para verdiğimiz şahıs bizi bu tırın dorsenine bindirip, bununla Avrupa'ya gideceksiniz' dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.

BANKER BİLO'YU HATIRLATTI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

'Banker Bilo' gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu
'Banker Bilo' gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu
'Banker Bilo' gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu
'Banker Bilo' gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 11:31:46. #1.15#
title