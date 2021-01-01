"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu

Avrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteciden 6 bin euro alan şahıslar, hayallerinin aksine bir tır dorsesinde Kayseri'ye götürüldü. Bu durum ise akıllara Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini getirdi.

Mersin'deki tır parkında bulunan özel bir firmaya ait dorseye aralarında çocuklarında bulunduğu 15 mülteci Avrupa'ya gitme umuduyla bindirildi.

ŞOFÖR DE MÜLTECİLER DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İsminin M. olduğu öğrenilen şoför, mültecilerden habersiz park halindeki dorseyi alarak Kayseri'ye doğru yola çıktı. Pozantı'daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler tırın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı. Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi.

HEPSİ KAÇTI

Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce 'Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik. Para verdiğimiz şahıs bizi bu tırın dorsenine bindirip, bununla Avrupa'ya gideceksiniz' dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.

BANKER BİLO'YU HATIRLATTI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı