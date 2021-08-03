Yeşilay'ın eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları muhtarlara anlatıldı

Yeşilay Edirne Şubesi, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Yetişkin Eğitimi Projesi'ni düzenlediği toplantıyla Edirne'deki muhtarlara tanıttı.

Yeşilay Edirne Şubesi, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Yetişkin Eğitimi Projesi'ni düzenlediği toplantıyla Edirne'deki muhtarlara tanıttı.

Edirne Karadenizliler Derneği'nde düzenlenen toplantıda, dernek yöneticileri eğitim programında hakkında sunum yaptı.

Yeşilay Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç'in Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu söyledi.

Bağımlılıkların önlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerimizin yanında psikososyal destek faaliyetlerimiz için de YEDAM ile programlarımız devam ediyor. Muhtarlarımızla bugüne kadar bir takım faaliyetlerimiz oldu. Bundan sonra daha çok olacak. Muhtarlara müracaatlarımız daha çok olacak. Bizim sizlerden ricamız mahallelerinizden bağımlı olan ya da bağımlı yakınlarının danışmanlık süreçleri olursa bizlere yönlendirmeniz, o ailelerle birlikte faaliyet yapabileceğinizi anlatmak."

Toplantıya, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve şube yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar