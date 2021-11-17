Yeşilay'ın alkol bağımlılığıyla mücadelesi 101 yıldır devam ediyor

EDİRNE (AA) - Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, alkol bağımlılığının tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için pek çok zararı olduğunu bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay'ın 101 yıl önce alkolle başladığı bağımlılık mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken; sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumda ise Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde (YEDAM) bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de, 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Bayrak, alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenlere YEDAM'ın tarafından ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlandığını ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet