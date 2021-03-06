Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı
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Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

06.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:37
Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Yeşilay Haftası münasebetiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde gençlere teknoloji bağımlılığının belirtileri ve korunma yolları anlatıldı.

Yeşilay Haftası münasebetiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde gençlere teknoloji bağımlılığının belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Bağımlılıktan kurtulmada zamanın önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Doğan Semih Toy, "Mutlaka bir zaman sınırı getirilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi'nce "Teknoloji Bağımlılığı" konulu bir seminer düzenlendi. Yeni hizmet binası konferans salonunda gerçekleşen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Uzman Klinik Psikolog Doğan Semih Toy, yaptığı sunumla teknoloji bağımlılığının tanımı, belirtileri, süreç aşamaları, zararları ve kurtulma yollarını anlattı.

Bağımlılığın merak ile başladığını söyleyen Toy, "Kişi için ilk başlarda bir saat yeterli olurken ilerleyen günlerde bu süre iki, üç, dört saate çıkar. Kişi alıştığı bir şeyden ayrı kaldığında onun yokluğunu güçlü bir şekilde hisseder. Teknolojiyi kullanmadığında ise psikolojik açıdan güçsüz, çaresiz, kaygılı, stresli, sinirli hisseder ve mutsuz olur" dedi.

SAATLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Kaçmaz, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri ise "Mutlaka bir zaman sınırı getirilmesi gerekiyor. Teknolojiyi bağımlı kullanmanın neler kaybettirdiğini ya da bağımlı kullanım olmasa neler kazanılacağını ifade eden hatırlatıcı kartların evin belli yerlerine asılması faydalı olabilir. Günlük etkinliklerini planla. Genellikle televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli teknolojik araçları kullanmayı tercih ettiğin saatler vardır. Saatleri değiştir" şeklinde sıraladı.

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, böyle etkinliklerle gençlerin yanında her zaman olmaya devam edeceğini söyledi.


Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı
Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı
Yeşilay Haftası'nda gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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