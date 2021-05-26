Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler?

Frank Darabont'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Yeşil yol filmi, herkes tarafından bilinen ve çok beğenilen bir filmdir. 1999 yapımı olan Yeşil Yol filmi, dram kategorisinde bulunan bir filmdir. Peki, Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler? Yeşil Yol künyesi nedir?

Frank Darabont'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Yeşil yol filmi, herkes tarafından bilinen ve çok beğenilen bir filmdir. 1999 yapımı olan Yeşil Yol filmi, dram kategorisinde bulunan bir filmdir. Peki, Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler? Yeşil Yol künyesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YEŞİL YOL KÜNYESİ

Çok beğenilen ve sürekli olarak izlenen filmler arasında bulunan Yeşil Yol filminin yönetmeni Frank Darabont'tur.

IMDB puanı 8.5 olan Yeşil Yol filminin, izleyiciler tarafından çok sevilerek izlendiğini belirtmek önemli olacaktır. Bununla beraber Yeşil Yol filminin yapımcısı; David Valdes, Frank Darabont'tur.

Yeşil Yol filminin senaristliğini de Frank Darabont üstlenmiştir.

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşil Yol konusunun dram dolu olduğunu belirtmek çok önemlidir. John Coffey, iri yarı bir adamdır ve iki küçük kızı öldürmek suçu yüzünden idama mahkum edilmiştir. Dışarıdan ürküten bir görünüme sahip olan Coffey'in iç dünyası oldukça ince ve karmaşıktır. Doğaüstü güçleri bulunan Coffey ile hapishanenin infaz odasının gardiyanı olan Paul Edgecomb'un arasında bu olay ile alakalı olarak bir diyalog geçer. Baş gardiyanın hastalığının var olduğunu fark eden Coffey, doğaüstü güçleri ile bu durumu iyileştirir.

Coffey, bu gücü ile kendi içerisine çektiği rahatsızlıkları ağzından bırakıp hayatını sürdürebilmektedir. Coffey'in doğaüstü güçlerinin olduğunun farkına varan Edgecomb'un, Coffey'e olan fikirleri tam anlamıyla değişir. Coffey, doğaüstü güçleri sayesinde mucizeler yaratır ve Edgecomb'un yaşaması gerektiğine karar verir. Coffey'in bu gücünün daha sonradan ortaya çıktığına şahit olan diğer gardiyanlar, asıl cinayetin kimi işlediğini de görür. Ancak buna rağmen John Coffey, idam olmaktan kaçamaz.

YEŞİL YOL OYUNCULARI KİMDİR?

Yeşil Yol filminin oyuncu kadrosu aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Tom Hanks,

- David Morse,

- Bonnie Hunt,

- Michael Clarke,

- James Cromwell şeklindedir.

YEŞİL YOL FİLMİ YÖNETMENİ KİMDİR?

Çok beğenilen ve sürekli olarak izlenen filmler arasında bulunan Yeşil Yol filminin yönetmeni Frank Darabont'tur.

YEŞİL YOL YAPIMCISI KİMDİR?

IMDB puanı 8.5 olan Yeşil Yol filminin, izleyiciler tarafından çok sevilerek izlendiğini belirtmek önemli olacaktır. Bununla beraber Yeşil Yol filminin yapımcısı; David Valdes, Frank Darabont'tur.

YEŞİL YOL SENARİSTİ KİMDİR?

Yeşil Yol filminin senaristliğini de Frank Darabont üstlenmiştir.

YEŞİL YOL BÜTÇESİ NE KADAR?

Tüm zamanların en iyi filmleri içerisinde bulunan ve IMDB puanının oldukça yüksek olduğu Yeşil Yol filminin bütçesine 60 milyon Amerikan Doları ayrılmıştır. Bununla beraber filmin hasılatı ise 290.701.374 Dolar şeklinde belirtilmiştir. Bu rakamın bu denli büyük olması, filmin ne kadar çok izlendiğinin kanıtıdır.