Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu
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Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Yerel

Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu Burhaniye ilçesinde, Birleşmiş Milletler GEF-SGP ve Türkiye'nin desteği ile Eşpedal Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Yeşile Çevir' projesi devam ederken, konuklar Havran 100.Yıl Parkında kamp kurdu.

Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Birleşmiş Milletler GEF-SGP ve Türkiye'nin desteği ile Eşpedal Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Yeşile Çevir' projesi devam ederken, konuklar Havran 100.Yıl Parkında kamp kurdu. Ören-Adramytteion Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, bisiklete ve ekolojik yaşama birlikte erişmeye dair deneyimleri buluşturuyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı' kapsamında gören ve görmeyenlerin birlikte tasarladıkları etkinlikler ve 'Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi' faaliyetleri, 2-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit Körfezindeki ilçelerde düzenlendi. Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen etkinliğe, görme engellilerin yanı sıra Öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Doğa ile buluşan kamplı tur, bir bisiklet turundan çok daha fazlasını içeriyor. Adramytteion Antik Kenti hakkında kazı heyeti başkanından bilgiler dinlenirken, antik kente ait eserlerin imitasyonları ile tarihe dokunuldu. Etkinliğe, Adramytteion Kazı Heyeti, Ören-Adramytteion Derneği, Eşpedal Derneği, VeloAdra Bisiklet Topluluğu üyelerinin ve alanında uzman 20 eğitmen ve sanatçılar da destek verdi. Yöreyi çok sevdiklerini anlatan Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, "Ben Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez. Eşpedal, görme engellilerin görenlerle. bisiklet sürdüğü bir dernek. Şimdi şu anda Yeşil Pedallar Bisikletliler kampındayız. Çocuklarla, kültür ve sanat atölyeleri yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün boyunca, Edremit, Havran ve Burhaniye bölgelerinde görme engelliler ve görenler bisiklet sürüyorlar. Sadece, görme engelliler ve görenler bisiklet sürmüyor. Çocuklarla da bisiklet sürüyoruz. Çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. " dedi.

Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu
Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu
Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu
Yeşil Pedallar doğa, kültür ve sanat ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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