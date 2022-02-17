Yeşil kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Yeşil kalp emoji anlamı nedir? Yeşil kalp emojisi ne anlama gelir? Yeşil kalp emoji ne demek? Yeşil kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

YEŞİL KALP EMOJİ ANLAMI NEDİR?

Yeşil kalp emoji anlamı:

Yeşil kalp emoji huzuru temsil etmektedir. Ayrıca yaşamı ve yaşam tarzını ifade eder.

Yeşil rengin olumlu anlamları : Doğa, huzur, gençlik, zenginlik, canlılık, dinçlik anlamlarına gelir.

Yeşil rengin olumsuz anlamları : Saldırgan ve kıskanç manaları da vardır.

YEŞİL KALP EMOJİ NE DEMEK?

Yeşil ayrıca iki ana rengin (mavi ve sarı) birleşmesinden oluşan bir ara renktir. Küresel ölçekte ise trafik kurallarına göre geç, hareket et, siyasal bilimlerde ve halk arasında da onay vermek veya almak anlamına gelebilir.

YEŞİL TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk:

"Memleket isterim/ Gök mavi, dal yeşil/ Tarla sarı olsun/ Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun" - Cahit Sıtkı Tarancı

2. sıfat Bu renkte olan:

"Tek başına dolaştığın derin, yeşil ormanlarda/ Yaprakları kurutacak sonbaharı düşündün mü?" - Enis Behiç Koryürek

3. sıfat Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı:

Yeşilfasulye.

4. sıfat Olmamış, ham (meyve):

Yeşil kayısı.

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