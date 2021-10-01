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YEŞİL DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ PARKLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

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YEŞİL DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ PARKLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

YEŞİL DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ PARKLARDABAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORAntakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YEŞİL DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ PARKLARDA

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Antakya'nın 95 Mahallesi'nde bulunan parklar ekiplerimizce sürekli olarak kontrol ediliyor, hasar gören kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri onarılıyor, çimler biçiliyor, ağaçlar budanıyor, arızalanan elektrik sistemleri onarılıyor, sulama ve çiçek ekme işlemleri yapılıyor. Tüm parklarda ağaç ekimi çalışmaları da mevsimsel olarak devam ediyor. Bitki Üretim Merkezi'nde üretilen ağaçlar Yeşil Dostu Antakya Belediyesi tarafından parklardaki yerini alıyor. Çocukların güvenle oynayabilecekleri, vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri park ve yeşil alanlar yaygınlaştırılıyor.

Yürütülen hizmet kapsamında son olarak Bitiren, Odabaşı ve Maşuklu Mahallelerinde bulunan parklarda bakım, onarım çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi :

01 Ekim, 2021

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Haber: YEŞİL DOSTU ANTAKYA BELEDİYESİ PARKLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR - Haberler
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