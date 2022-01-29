GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü - Haberler
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GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü

AA - Kültür Sanat
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, karla beyaza büründü.

GAZİANTEP (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, karla beyaza büründü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 23 kilometre güneyindeki Yesemek Mahallesi'nde bulunan müze ve heykel atölyesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Hitit dönemine ait birçok eserin yer aldığı bölge, drone ile görüntülendi.

Heykel ve savaş kabartmalarının karla kaplı görüntüleri, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü

GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü

GAZİANTEP - (DRONE) Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi beyaza büründü

AA - Kültür Sanat

UNESCO Dünya Mirası, Gaziantep, Heykel, Müze, Kültür Sanat, Haber

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