Anadolu Öğrenci Birliği tarafından, Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 üniversitede eğitim alan 40 ülkeden 230 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Yeryüzü Gençlik Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği, Gaziantep'te başladı.

Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça, Bülbülzade Vakfı'ndaki toplantının açılışında, İslam coğrafyasının farklı renklerini bu yıl Gaziantep'te bir araya getirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelerden Türkiye'ye güzel şeyler getirdiklerine inandıklarını anlatan Çaça, "Ama bu güzel şeyler sizde kalırsa bir anlam ifade etmez. O güzel şeyleri bizlere aktarmanızı istiyoruz. Kendi memleketlerinize de buradaki tecrübe birikimini götürün. Burada gördüğünüz güzel şeyleri oralara yayın ki bu yapılan faaliyetler, buluşmalar anlam kazansın. Bizler birlik olarak ülkemizin farklı coğrafyalarında, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Okulunuzu 4 yıllık olarak düşünmeyin. Doktora veya yüksek lisans yapmaya çalışın." diye konuştu.

Birliğin Dış İlişkiler Birim Başkanı Muhammet Fatih Eren de farklılıklarla beraberliği, birliktelikle geleceği güçlendirmek istediklerini belirtti.

Kainatta her şeyin bir fıtratı olduğu gibi dünyanın da bir fıtratı olduğunu anlatan Eren, "Yeryüzü, savaşı zulmü ve kaosu fıtrat dışı kabul ediyor. İnsanlık, İslam'ın merhametine ve adaletine ihtiyaç duyuyor. Sizler dünyanın çok farklı bölgelerinden ülkelerinden buraya eğitim maksadıyla geldiniz. Hepinize çok ciddi görevler düşüyor. Üzerimizdeki bu sorumluluğun, vazifelerin farkında olarak yaşadığımız yere katkı sunmak, memleketlerimize, evlerimize bu irfanı taşımak mecburiyetindeyiz. Birliğimizin de en büyük hedefi bu." diye konuştu.

Eren, geçen yıl ilkini Kayseri'de düzenledikleri toplantının ikincisini Gaziantep'te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bu yıl 40 ülkeden gelerek Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 üniversitede okuyan 230 genci gazi şehirde bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye'de okuyan bu gençlerin, ülkelerine gittiklerinde burada gördükleri iyiye dair ne varsa kendi ülkelerine taşımalarını istediklerini anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Ülkelerinin kalkınması için burada okuyan arkadaşlar çok önemli. Özellikle Afrika coğrafyası için konuşuyorum, Türkiye'de okuyan gençler çok öncelikli oluyor. Farklı bir itibar görüyorlar. Burada İslami hassasiyetlerin muhafazası açısından buluşma gereği hissediyoruz. Hem kendi ortak kültürümüzü, birlikteliğimizi canlandırmak hem de daha önce görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Toplantının ardından akşam atölye çalışmamız var. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de yaşadıkları sorunlara nasıl çözüm üretebilirizi konuşacağız. Yarın da Gaziantep'in tarihi, kültürel yerlerini gezeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Hasbihal" programında, tavsiyelerde bulunduğu öğrencilerin sorularını yanıtladı.