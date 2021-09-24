Yeryüzü Doktorları Yemen'de açlık nedeniyle sağlıklarından olan çocuklara şifa dağıtmayı sürdürüyor

Dünyanın en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya kalan Yemen'de faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları (YYD) başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere ülkede iç savaştan etkilenenlerin sağlık sorunlarını gidermek için birçok ilde projeler yürütüyor.

YYD Proje Koordinatörü Ahmed Fatih Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeryüzü Doktorları olarak 2015 yılından önce birçok kez Yemen'e giderek gönüllü sağlık hizmetlerinde bulunduklarını ve binlerce hastayı muayene ederek, tedavi ve ilaç desteği sağladıklarını söyledi.

"7 beslenme sağlığı merkezimizde çocuklara ve annelere beslenme tedavisi veriliyor"

Ceylan, Yemen'in çeşitli kentlerinde ihtiyaç analizi yaptıklarını belirterek, "Bölgede yaptığımız ihtiyaç analizleri neticesinde Yemen'in Aden, Hadramevt ve Taiz illerinde bulunan 7 beslenme sağlığı merkezimizde 5 yaş altı çocuklara, hamile veya emziren annelere yönelik 3-6 ay süren tıbbı beslenme tedavi hizmeti sunmaktayız. Ayrıca Taiz ilinde bulunan 3 merkezimizde beslenme hizmetine ek olarak bölge halkına anne-çocuk sağlığı hizmeti sunuyoruz." dedi.

YYD Proje Koordinatörü, verdikleri hizmetlere ilişkin şunları aktardı:

"Sadece 2020 yılında 24 bin 556 kişiye muayene, 2 bin 499 kişiye beslenme tedavisi uyguladık. 2021 Ocak ayından bu yana beslenme projelerimiz kapsamında 10 bin 162 kişiye beslenme muayenesi, 2 bin 818 kişiye beslenme tedavisi, 6 bin 289 kişiye de birinci basamak sağlık hizmeti verdik."

Ceylan, tüm bunlara ek olarak gıda paketi, kurban organizasyonları, eğitim projeleri ve medikal ekipman desteği gibi çalışmalarla da Yemen halkına destek olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Altyapı yetersizliği sağlık koşullarının iyileşmesine engel

Yemen'de sağlık alanındaki insani yardım faaliyetlerinin artmasına rağmen sağlık ekipmanlarının yetersiz oluşundan söz eden Ceylan, mevcut sağlık personelinin ihtiyacı giderecek sayıda olmaması gibi nedenlerle bölgedeki sağlık koşullarının kırılganlığını koruduğunu kaydetti.

Ceylan, "2020 yılında 259 sağlık merkezi bulunan Taiz ilinde 2021 yılı itibarıyla bu sayı 305'e çıktı. Fakat, sağlık personeli, ilaç ve ekipman desteğinde yaşanılan sınırlılıklar sağlık koşullarının iyileşmesini engelliyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede 3 milyondan fazla iç göç mağduru yaşadığını aktaran Ceylan, güvenli bölgelere göç eden bu insanların barınma problemi ve temel gıda maddelerine ulaşma sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekti.

BM raporuna göre, Aden bölgesinde 90 bine yakın yerinden edilmiş kişi yaşadığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Yine aynı BM raporuna göre 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Aden'in yüzde 80'i acil yardıma muhtaçlık kategorisinde 'şiddetli' ve 'aşırı' olarak sınıflandırılmıştır. Diğer bir tabirle Aden'de halkın sadece beşte biri insani yardıma ihtiyaç duymaksızın hayatını idame ettirebilmektedir."

Ceylan, yaklaşık 25 bin yerinden edilmiş insanın yaşadığı Hadramevt ilindeki durumun Aden'den farklı olmadığını ayrıca yarım milyondan fazla kişinin de zorlu şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

"Taiz'de durum Aden ve Hadramevte göre daha ciddi seviyede. 397 bin 700 iç göçe maruz kalmış sığınmacının yaşadığı Taiz ilinde, nüfusun yarısına tekabül eden 1 buçuk milyon kişi acil yardıma muhtaç durumda." ifadelerini kullanan Ceylan, YYD'nın bu bölgelerde beslenme ve anne çocuk sağlığı projeleriyle savaştan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlara yönelik sağlık hizmeti sunmaya gayret ettiğini vurguladı.

Ceylan, Aden'de YYD olarak tedavi ettikleri çocuklardan 1 yaşındaki Amir Ahmed'in, şiddetli açlık sebebiyle tekrarlayan göğüs enfeksiyonu ve ishal, kilo alamama gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Ailesinin ulaşabilecekleri tek sağlık merkezi olan YYD bakım merkezine muayene ve tedavi için başvurduğunu ifade eden Ceylan, "Amir aldığı terapötik beslenme tedavileriyle gelişim gösterdi ve artık sağlıklı bir şekilde diğer arkadaşları gibi oyunlara katılabiliyor." dedi.

Hadramevt'te yaşayan 7 aylık bebek Haysem Surra'nın da iştahsızlık ve ishal nedeniyle kilo alamadığını aktaran Ceylan "Ailesi, bebeğin sağlığına kavuşması için tedavi ettirecek bir sağlık merkezi arıyordu. Yeryüzü Doktorları ile tanışıp, muayene için gittiklerinde 4,8 kilogramda olan Haysem, sadece iki ayda aldığı beslenme tedavileri ile normal kilosuna ulaştı ve artık yemek yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ceylan, 8 aylık Rana Avad'ın ise sürekli hastalandığını ve açlık nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı büyüyemediğini kaydetti.

YYD'nin Aden'deki beslenme sağlığı merkezine geldiğinde küçük ve zayıf olan Rana'ya, 10 ay boyunca özel terapötik gıdalar ile beslenme tedavileri uygulandığını aktaran Ceylan, bebeğin iştahsızlık sorununun düzeldiğini, sağlıklı kilosuna ulaştığını ve eskisi gibi hasta olmadığını söyledi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.