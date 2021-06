Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli Malı haftası ilk ne zaman başladı, amacı nedir?

Her sene kutanan Yerli Malı haftası kapsamında okullarda da etkinlikler düzenlenmektedir. Hem insanlara tutumun öğretildiği hem de yiyerek, içerek kutlamaların yapıldığı Yerli Malı Haftası bu sene ne zamana denk geliyor merak ediliyor. Peki 2021 Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli Malı haftası ilk ne zaman başladı, amacı nedir? Yerli Malı haftasında neler yapılır?

Yerli malı haftası ne zaman 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yerli Malı Haftası, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak da bilinir. Türkiye'de 1964 yılından beri kutlanan Yerli Malı haftasının amacı yerli malların kıymetini bilmek, tutumlu olmayı hatırlamak ve Türk mallarına sahip çıkmaktır.

YERLİ MALI HAFTASI NE ANLAMA GELİR?

Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan Yerli Malı Haftası 1946 yılında kutlanmaya başlandı. Ülkemizde üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlediği Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASININ GEÇMİŞİ

Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Yerli Malı Haftası adı üstünde yerli ürünlerin, Türk mallarının kıymetinin bilinmesi, sahip çıkılması ve kullanılması açısından önemli bir gündür. Her zaman hatırlanması gereken yerli malların önemi her yıl belirli haftalarda Yerli Malı Haftası olarak kutlamalarla hatırlanır. Bugün ayrıca Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası olarak da bilinir. Özellikle de çocuklara tutumun, yerli mallarının ve Türk ürünlerinin önemini aşılamak için okullarda bu haftada çeşitli kutlamalar ve etkinlikler yapılır. Bugün de herkes evlerinden çeşitli yiyecekler ve içecekler getirir. Yerli malları sergilenir ve çocuklara tanıtılır. Kermesler yapılır. Çocuklar hem eğlenir, hem öğrenir hem de yerler. Ayrıca bugün de çeşitli marketler, pazarlar ve gıda işletmeleri farklı kampanyalar yapar, .çeşitli kurumlarda kutlamalar, etkinlikler, indirimler yapılır.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

1964 senesinden beri ülkemizde her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası ya da Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası her sene kutlanır. Yatırım yapmanın, yerli malı kullanımının ve tutumlu olmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası her yıl 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.