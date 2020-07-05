Yerli Hücum Gemisi Anadolu İlk Testleri Tamamladı Çalışmalara geçtiğimiz dönemde başlanan yerli hücum gemisi Anadolu'da beklenen son yaklaşıyor. Türkiye'de üretilen en büyük deniz aşırı

Çalışmalara geçtiğimiz dönemde başlanan yerli hücum gemisi Anadolu'da beklenen son yaklaşıyor. Türkiye'de üretilen en büyük deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım gemisi olma özelliğini taşıyan Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak görev yapacak.

Tuzla Sedef Tersanesi'nde devam eden üretim aşamasında yerli hücum gemisi Anadolu'nun ilk testleri gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100'e yakın amfibi görev grubunu ve 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini söyledi.

"Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Yapımı oldukça hızlı ilerliyor. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM Projesi ile savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz."

Anadolu İlk Testleri Başarı ile Bitirdi

232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olan yerli hücum gemisi Anadolu, 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına yer veriyor. 4 Atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 İHA dahil 30 hava aracını taşıyabilen geminin altyapı ve orta seviyede bakım ihtiyaçları da yerinde giderilebiliyor.

Gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanan yerli hücum gemisi Anadolu'nun 1 Temmuz'da Liman Kabul Testleri başlamıştı.

Kaynak: Tamindir