Yerli Girişim Sensor Tower Tarafından Satın Alındı!
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Yerli Girişim Sensor Tower Tarafından Satın Alındı!

Akıllı telefon kullanıcılarının mobil uygulamalarda ne kadar zaman harcadığını gösteren StayFree isimli yerel girişim, popüler uygulama analiz şirketi Sensor Tower tarafından satın alındı.

Yerli Girişim Sensor Tower Tarafından Satın Alındı!
26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:13

Akıllı telefon kullanıcılarının mobil uygulamalarda ne kadar zaman harcadığını gösteren StayFree isimli yerel girişim, popüler uygulama analiz şirketi Sensor Tower tarafından satın alındı. Sensor Tower'ın bu satın alımla birlikte yeni analizlerde kullanıcı verilerindeki istatistiklerden faydalanması bekleniyor. İşte yapılan satış hakkında merak edilen detaylar!

Sensor Tower, StayFree'i Satın Aldı!

Küresel ölçekte 1,5 milyon kullanıcı sayısına sahip olan StayFree 25 Ağustos 2017 tarihinde çıkış yapan ve hızlı bir büyüme ile dikkatleri üzerine çeken bir uygulama olarak öne çıkıyor.

"StayFree, akıllı telefonunuzda ve favori uygulamalarınızda ne kadar zaman harcadığınızı göstermenize olanak sağlayan görsel ve kullanıcı dostu bir Android uygulamasıdır. Uygulamalarınızın kullanım sınırlarını belirleyebilir ve kullanım limitini aştığınızda uyarı alabilirsiniz. Ayrıca kullanım geçmişinizin ayrıntılarını ve istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz."

Mobil uygulamaların kullanım analizlerine yönelik araştırmaları ile tanınan Sensor Tower, Burak Kuyucu ve Enes Malik Turhan tarafından geliştirilen StayFree'i satın alarak bünyesine ekledi. Satın alımı kendi resmi internet sitesi üzerinden de duyuran şirket, yapılan gizlilik sözleşmesi dahilinde satışa konu olan miktarı açıklamadı.

Sensor Tower'ın yeni uygulama kullanım analizlerinde StayFree'den alınan verileri de kullanarak daha kapsamlı sonuçlar elde etmesi bekleniyor. Peki siz bu satın alım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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