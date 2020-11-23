Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi Açıklaması

23.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:38
Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

İlgili Haberler

- Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmalarını değerlendirdi
- Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmalarını değerlendirdi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki İrem Derici Acun Ilıcalı Fatih Artman
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 19:39:02. #1.14#
title