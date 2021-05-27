Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
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Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Sağlık

Türkiye koronavirüs aşısında atağa geçerlen yerli aşıdan gelen ilk sonuçlar umut verdi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yerli aşı ile ilgili verdiği bilgide "Aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu" dedi.

Türkiye, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verirken yerli aşıdan müjde gibi bir haber geldi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde üretimine devam edilen yerli aşı ile ilgili bilgiler verdi. Yerli aşının gönüllülerin hepsinde antikor ürettiğini söyleyen Çalış, vermiş olduğu bilgide aşı yapılan gönüllülerin raporlarının yüzde 100 çıktığını söyledi.

"GÖNÜLLÜLERİMİZDE ANTİKOR YÜZDE 100 ÇIKTI"

Faz-2 çalışmalarının ilk sonuçlarını açıklayan Çalış, "Erciyes Üniversitesi her alanda var. Her alanda başarılı faaliyetleri var. Bilimsel, sosyal alanda ve toplumun gereksinimi olan her alanda Erciyes Üniversitesi var. Faz-2 sonuçları çok güzel çıktı. Özellikle aşı yapılan alandaki gönüllülerimizin raporları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu. Sadece antikor değil, Faz-2 sonuçlarını gösteren çeşitli parametler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametleride çok iyi çıktı." dedi.

Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
Prof. Dr. Mustafa Çalış

"FAZ-3 ÇALIŞMLARINI SAĞLIK BAKANLIĞI VE TÜSEB ORGANİZE EDECEK"

Faz-3 için çalışmaların başladığını ilan eden Rektör Çalış, "Bundan sonraki süreç Faz-3 aşaması, Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB organize edecek. Bundan sonra ki bilgilendirmeyi de Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB yapacak. Faz-3 çalışmaları zaten başladı ama dozlamalara da geçileceğini sağlık bakanımız açıklamıştı. Gerek Aykut Özdarendeli hocamız aşı uygulama araştırma merkezi müdürümüz, gerek klinik araştırma müdürümüz Zafer Sezer hocamız ve biz devamlı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılmaktadır. Orda daha büyük bir bölümün üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Belki de yurt dışı olacak. Onu Sağlık Bakanlığı takdir edecek. O konuda da bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak bizde inşallah o merkezlerden bir tanesi olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZLER FAZ-3 ÇALIŞMALARINDA

Erciyes Üniversitesi'nde Faz-3 çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa Çalış, "Kayseri'de Faz-3 çalışmaları devam edecek. Bu konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'in çalışmaları devam ediyor. Üretim tabi ki belli bir alt yapının olması gereken bir konu. Özellikle teknik, fiziki alt yapının olması gerekiyor. Yetişmiş elemanın olması gereken bir konu. Bununla ilgili Türkiye'de birçok merkezde sağlık bakanlığının görüştüğünü biliyoruz. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışmaları var. Bu konuda ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıklarımızın vermesi doğru olur" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu
Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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