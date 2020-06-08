Yerli arpa çeşitlerinden beklenen verim alındı
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Yerli arpa çeşitlerinden beklenen verim alındı

Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Battalgazi Arpa Tarımı ile Büyüyor" projesiyle Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Burak" ve "Tosun bey" isimli arpa tohumları, yüksek verimiyle yüz güldürüyor.

08.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:41

Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Battalgazi Arpa Tarımı ile Büyüyor" projesiyle Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Burak" ve "Tosun bey" isimli arpa tohumları, yüksek verimiyle yüz güldürüyor.

İki yıl önce Battalgazi ilçesindeki tarımsal faaliyetleri geliştirmek için harekete geçen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Burak" ve "Tosun bey" isimli iki yeni arpa cinsini ilçeye getirdi.

Geçen yıl beklenenden iyi sonuç alınan deneme üretimlerinden bu yıl da beklenenin üzerinde sonuç elde edildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte polikültür tarımın yapıldığını belirterek kayısı üretiminin ise ilde çiftçilerin temel geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

"Susuz tarım arazilerinde denendi"

Kentte susuz tarım arazilerinde deneme amaçlı farklı çeşitlerde arpa ekimi yaptıklarını anlatan Macit, şöyle devam etti:

"Kentte hububat ekimi çok yaygın olmasa da kuru alanda arpa ve buğday ekimimiz mevcut. Hayvan yemi için ihtiyaç olan arpanın bir bölümü kendi ilimizden karşılanıyor. Bakanlığımızın politikası, yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması. Biz kentte tarım arazileri boş kalmayacak şekilde ekilişler yapıyoruz. Verim arttıkça üründe artış sağlanacak. Tarım arazilerini genişletemediğimiz için ektiğimiz ürünlerin verimli olması gerekiyor. 100 kilogram ürün alacağımız bir alanda 200 kilogram ürün aldığımızda tarım arazisini iki katına çıkarmış sayılıyoruz."

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği hububat tohumlarının kentte deneme ekimlerinin yapıldığını aktaran Macit, "Kuraklığa dayanıklı, verimi ve kalitesi yüksek tohumları getirerek, burada deneme amaçlı çiftçilerimize ekimini yaptırıyoruz. Çiftçilerimiz hububat ekiminde geleneksel tohumlarını kullanıyor. Bakanlığımızın sertifikalı tohum ve yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması destekleri kapsamında çiftçilerimize yüzde 100 hibeli tohum veriyoruz, deneme amaçlı ekimlerde yapıyoruz. " diye konuştu.

Deneme ekimi yaptıkları arpa türünün veriminin yüksek olduğunu bildiren Macit, "Bu çeşitlerin 2 yıldır denemesini yapıyoruz. Boyu yüksek, verimi de çok iyi. Kurak şartlarda ekim yaptık. Biz çiftçilerimizin yeni buğday ve arpa çeşitlerini görerek, tohumlarını almasını ve ekmelerini sağlıyoruz. Çiftçi elinde bulunduğu tohumu yıllarca sürekli ektiğinde özellikleri bozuluyor, verimi düşüyor. Bu nedenle çiftçilerimizin tohumluklarını her yıl yenilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"2,5 kat fazla"

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu ise proje kapsamında ilçede 2 yıldır çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Projenin ilk yılından yerli ve milli 5 arpa çeşidini denediklerini vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli arpa çeşitlerimizi aynı parsele ektik. Yanlarına ise çiftçilerimizin daha önce kullandığı arpa çeşidini ektik. Deneme sonucunda Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği yerli ve milli tohum çeşitlerimizin eski çeşitlere göre 2,5 kat daha verimli olduğunu gördük. Bunlardan 'Burak Bey' ve 'Tosun Bey' çeşitlerini farklı mahallelerde 200 dekar alana deneme amaçlı çiftçilerimiz ekimini gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte bu yerli ve milli tohumların ekiminin kentte yaygınlaştırılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Levent Çolakoğlu da dededen kalma arazide üretim yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Deneme amaçlı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği tohumu ektik. Bizim eski tohumlara göre çok farklı verim görünüyor. Başaklar eski ektiğim arpaya göre şu an çok farlı görünüyor. Tohumun farklı olduğunu gözümüzle gördük, verimin daha iyi olduğu şimdiden belli."

Yerli arpa çeşitlerinden beklenen verim alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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