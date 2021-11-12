Yerköy'de "Bi hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Haberler
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Yerköy'de "Bi hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Yerköy'de

Yozgat'ın Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik ekiplerinin uygulamasına katıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik ekiplerinin uygulamasına katıldı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki uygulama, Karaca, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Karaca, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Uygulamada sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

Yerköy'de Bi hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

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