Yerköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Yerköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Yerköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Tören, Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Köksal Suntay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Suntay, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, emniyet ve zabıta personeli ile vatandaşlar katıldı.

Yerköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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