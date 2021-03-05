Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas, Amasya ve Edirne'ye yeni koronavirüs kısıtlaması geldi

Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından ve il dışından kente gelenler 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılamayacak. Edirne'de park ve ormanlara girişe kısıtlama getirildi. Amasya'da da hayvan ve bazı semt pazarları ile spor salonlarının kapatılması kararlaştırıldı.

1 Mart itibarıyla yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından Sivas, Amasya ve Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi.

Koronavirüs risk haritasında orta riskte bulunan Sivas'ta tedbirler sürüyor. Bu kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararı Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE'DE PARK VE ORMANLARA GİRİŞE KISITLAMA GETİRİLDİ

Risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Edirne'de salgınla mücadele kapsamında bazı bölgelere girişler kısıtladı. Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tedbirler uygulamaya alındı. Buna göre, Tunca ve Meriç nehirleri kenarı, Kent ve Tavuk ormanları, Bosnaköy ve NATO Köprüsü civarı, kent merkezindeki parklar kullanıma geçici olarak kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri büyük marketlerin otoparkları kullanım dışı olacak. Kurul kararının açıklanmasının ardından polis ekipleri, adı geçen yerlerdeki vatandaşları bölgeden ayrılmaları yönünde uyardı, bu alanların girişlerine şerit çekti.

AMASYA'DA PAZARLAR VE SPOR SALONLARI KAPATILDI

Risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya'da, hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonlarının kapatılması kararlaştırıldı. İl genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesi için yapılan toplantıya katılan Vali Mustafa Masatlı, son açıklanan vaka haritasında Amasya'nın çok yüksek riskli iller arasına girdiğini hatırlattı. Değerlendirmeleri sonucunda vaka artışlarının önüne geçmek için hayvan pazarını, bazı ilçelerdeki semt pazarlarını ve fitness salonlarını geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirten Masatlı, "Hedef nüfusumuzu büyük oranda aşılayarak Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldık. Sağlık altyapısı anlamında ise hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Gerek normal, gerekse yoğun bakım yataklarında doluluk oranlarımız oldukça düşük seviyelerde" ifadesini kullandı.